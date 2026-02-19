俳優の佐藤二朗と橋本愛が4月14日スタートのフジテレビ月9ドラマ『夫婦別姓刑事』でダブル主演を務めることが発表された。佐藤は、本作が民放ゴールデン・プライム帯の連続ドラマ初主演となる。また橋本は、フジテレビ系連続ドラマ初主演となる。【写真】「妄想を膨らませて企画しました」と本作の構想について語った秋元康本作は、コミカルな刑事ドラマの装いの裏に、緻密な謎と登場人物の感情が絡み合う、コメディーと考察要