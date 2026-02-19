昨年元乃木坂46を卒業した女優の中村麗乃（24）が、2月1日付でエイベックス・AY・ファクトリーに所属していたことが19日、分かった。中村は16年に乃木坂46に3期生として加入。在籍中から個人で舞台出演を重ね、東京・帝国劇場をはじめ多くの劇場で舞台女優として活躍してきた。昨年6月にグループを卒業していた。約9年所属した事務所からエイベックスに移籍し、「長年お世話になっていた場所を離れるのは大きな決断でしたが、心機