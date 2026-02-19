中井はパーフェクトなパフォーマンスでSP首位に立った(C)Getty Imagesミラノ・コルティナ五輪の女子フィギュアスケートショートプログラム（SP）で、日本勢が最高の滑りで好スタートを切った。初出場の中井亜美が78.71点で首位に立ち、2位には坂本花織が77.23点で続いた。さらに、千葉百音も74.00点で4位に入り五輪デビューを飾っている。【写真】笑顔でガッツポーズ！17歳・中井亜美の姿をチェック大会終盤でも日本選手がイン