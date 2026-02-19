中止の決定を受けて4位に沈んだドイツの面々(C)Getty Images“勝者”からも異論が飛んだ。現地時間2月16日に行われたミラノ・コルティナ五輪のスキージャンプ男子スーパーチームは、3回目の試技が実施された第2グループ途中で、悪天候により打ち切りというまさかの結末を迎えた。 【関連記事】「ひどすぎる。お粗末な仕事だ」4位ドイツも怒りぶちまけ物議を醸した“打ち切り”決着にあきれ顔「天気アプリも持ってないのか」【