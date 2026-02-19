◆ミラノ・コルティナ五輪▽スピードスケート・ショートトラック（１８日、ミラノ・アイススケートアリーナ）男子５００メートル準々決勝が行われ、３大会連続出場の吉永一貴（トヨタ自動車）は４組４着で敗退した。タイムは４０秒８９５だった。大外５レーンから出走し、スタートは出遅れたものの、ラストスパートで１人抜き返した。試合後、吉永はインタビューに応じ、「まあ序盤はかなりいい動きができて、どれだけ上がっ