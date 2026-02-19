■ミラノ・コルティナオリンピック™ショートトラック男子500m準々決勝（19日、アイススケートアリーナ）【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕、前回大会メダル数の「18」を超え過去最多更新中！ショートトラック男子500m準々決勝が行われ、救済措置で予選を突破した吉永⼀貴（26、トヨタ自動車）は、40秒895の組4着で準々決勝で敗退した。1周111.12mのトラックを複数の選手が集団で同時に滑