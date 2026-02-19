ミラノ・コルティナ冬季五輪のスキー・ジャンプ女子日本代表で最年長31歳の伊藤有希（土屋ホーム）が1月18日に帰国し、現役続行に意欲を示した。「一年一年になるとは思いますが、土屋ホームには（53歳の）葛西さんがいますから」と笑顔で前向きに語った。4度目の五輪は個人2戦に出場。ノーマルヒル17位、ラージヒルヒル14位に終わった。「目標のメダルには届かず、満足はしていないが、過去にない数のメダルを後輩たちが獲っ