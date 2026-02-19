先ほどドル円が大きく振れる場面が見られた。日本時間の４時に公表されたＦＯＭＣ議事録はバランスの取れた内容だったが、同時に「ＮＹ連銀がドル円でレートチェック実施と確認」と伝わり、ドル円は急速に売られる場面が見られた。ただ、すぐに戻している。 USD/JPY154.78EUR/JPY182.45 GBP/JPY209.01AUD/JPY109.07 MINKABU PRESS編集部野沢卓美