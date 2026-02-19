アメリカとイランによる核協議が続くなか、トランプ政権がイランに対して大規模な軍事攻撃に踏み切る可能性があるとアメリカメディアが報じました。アメリカのニュースサイト「アクシオス」は18日、複数の関係者の話として、アメリカが近くイランに対して軍事攻撃に踏み切る可能性があると報じました。攻撃はイスラエルとの共同作戦で、数週間に及ぶ大規模なものとなり、「本格的な戦争に近いものになる」可能性が高いということで