北海道・岩見沢警察署は2026年2月18日、岩見沢市の無職の男（40）を暴行の疑いで逮捕したと発表しました。男は、2月14日午前0時55分ごろ、岩見沢市内のビル敷地内で北海道・空知総合振興局管内の20代女性に対して、手首を引っ張り、その1時間半後にも岩見沢市内の飲食店で手首を引っ張る暴行を加えた疑いがもたれています。警察によりますと、男は、女性が従業員として働く店の客だということです。男は警察の調べに対し「引っ張っ