ボートレース江戸川のG1「開設70周年記念江戸川大賞」が18日に開幕した。きょう19日の2日目、メイン12Rはドリーム第2弾のゴールデンレーサー賞だ。当地は2024年2月27日〜3月4日の68周年以来と少し間隔が空いた茅原だが、16年3月31日にG2モーターボート大賞を制したのを含め6優出4Vと水面実績は十分。初日の動きも成績通り悪くなかった。機歴もしっかりしている40号機を駆使して、インから逃走態勢を築く。差す中島が次位候