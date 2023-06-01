【11R】初日のA級特選1着から準決勝戦2着で決勝にコマを進めた徳永泰粋。準決こそ渡辺健の強襲を食らったが、車の出は実にスムーズだ。「鶴（良生）さんと決められなかったのは残念。いい状態はキープできている」直近4カ月の持ち点は90.71。初のS級昇格も視界に入った。当地は昨年11月25〜27日に2度目のA級優勝を飾ったゲンのいいバンク。「蔵本（徹二）さんが付いてくれるし、勝負どころを逃がさないよう、しっかりタ