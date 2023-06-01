ボートレース若松の開設73周年記念競走「G1全日本覇者決定戦」は18日の4日目11Rまで予選が行われ、きょう19日の5日目9〜11Rで争われる準優勝戦メンバーが決まった。注目は11Rだ。木下が強い。予選6戦を2勝オール3連対で駆け抜けた。舟足も回り足中心に強力そのもの。勝てば優勝戦1号艇が手に入るだけに、ここは是が非でも負けられない。こん身の逃げを打つ。ターン鋭い白井が差して猛追する。佐藤は捲り勝負か。リズムを上げて