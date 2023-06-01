オウム真理教の松本智津夫元死刑囚の遺骨と遺髪の引き渡しをめぐる裁判で、元死刑囚の次女への引き渡しを国に命じた東京高裁判決を不服として、国側が上告したことがわかりました。2018年に死刑が執行された麻原彰晃、本名・松本智津夫元死刑囚の遺骨と遺髪をめぐっては、次女が国に対し引き渡しを求める訴えを起こしています。2審の東京高裁は今月5日の判決で、「次女は遺骨などを絶対に教団側に引き渡さない意向を表明している」