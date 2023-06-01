Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅが１８日、東京ドームで「ＤＯＭＥＴＯＵＲ２０２６ＳＴＡＲＲＩＮＧ」を開催した。１９日との東京２公演で１１万人を動員予定。最終的には２人体制初の４大ドームツアーで、計３６万人の「ティアラ」（ファンネーム）に感謝を伝える。１５日に２人体制となって１０００日の節目を迎えたばかり。絆の深さを再確認して臨んだステージで全３２曲を披露。ドームを熱狂の渦にいざなった。金メダル級の