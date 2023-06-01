昨夜、大阪・梅田の繁華街にある飲食店などが入るビルで火災が発生し、店員の男性1人が軽いけがをしました。きのう午後7時半ごろ、大阪市北区曽根崎の焼き鳥店で「キッチンが燃えています」と通報がありました。警察などによりますと、火はおよそ3時間後にほぼ消し止められましたが、焼き鳥店が入る木造3階建ての建物や近くの建物など、少なくとも130平方メートルが燃えたということです。出火当時、この店にいた男性従業員（50代