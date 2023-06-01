広島県東広島市の住宅で男性が殺害された事件で、男性の妻が「火をつけられて2階から飛び降りて逃げた」と話していることがわかりました。この事件は16日未明、東広島市黒瀬春日野の住宅で男性が首を刺され、殺害されたものです。警察はきのう、DNA型鑑定の結果、死亡した男性がこの家に住む会社役員の川本健一さん（49）だと発表しました。捜査関係者によりますと、川本さんは主に、のどのあたりに傷があったということです。川本