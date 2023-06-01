第2次高市内閣を発足させた高市総理は会見で、来年度予算について、「年度内の成立を目指す」と訴えました。高市総理「本日より『高市内閣2.0』の始動です。『高市内閣2.0』は挑戦し続けます」高市総理は「既に全速力で政策実現に邁進してくれている」として、全ての閣僚を再任しました。衆議院の解散により、国会での来年度予算案の審議入りが遅れることとなりましたが、高市総理は来年度予算の年度内成立に意欲を示しました。高