【モデルプレス＝2026/02/19】King ＆ Princeが2月18日、4大ドームツアー「King & Prince STARRING DOME TOUR 2026」東京ドーム公演を開催。ここでは、その様子をレポートする。＜※セットリスト・演出のネタバレあり＞【写真】キンプリ永瀬、広瀬すずと3度のキス◆King & Prince STARRING DOME TOUR 2026映画をテーマにした7thアルバム「STARRING」を引っさげた「King & Prince STARRING DOME TOUR 2026」は、1月にみ