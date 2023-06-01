◆ミラノ・コルティナ五輪▽カーリング１次リーグ（１８日、コルティナ・カーリング五輪競技場）カーリング女子の１次リーグ（Ｌ）で、準決勝進出を逃した世界ランキング５位の日本は、同６位の英国と対戦。イタリア戦で初めて出場した小林未奈はリザーブに戻り、再び小谷優奈が２人目に投げるセカンドとなった。日本は第３エンド（Ｅ）を終わって、０−４とリードを許した。第１Ｅは、英国が有利な後攻スタートだったが、両