浜崎あゆみの音楽映像作品『ayumi hamasaki COUNTDOWN LIVE 2024-2025 A 〜I am ayu〜』が、2月19日発表の最新「オリコン週間DVDランキング」において、初週売上0.3万枚で、3年6ヶ月ぶり自身通算10作目の1位を獲得。女性ソロアーティスト歴代1位記録を持つ「DVD通算1位獲得作品数」【※】を自己更新した。【写真】「可愛すぎる」「癒しだー」愛犬のグミちゃん＆ミルクくん本作は、2024年12月31日に東京・国立代々木競技場第一