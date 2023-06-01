日本マクドナルドは23日から7日間限定で、マクドナルド公式アプリにて「チキンマックナゲット 5ピース」や「マックフライポテト Sサイズ」、「ホットアップルパイ」、「プレミアムローストコーヒー Sサイズ」など人気の商品を100円で楽しめるクーポンを、日替わりで配信する。【画像】『トクニナルド』100円クーポン配布商品＆スケジュール人気の商品を次々おトクにする『トクニナルド』キャンペーンの2026年第1弾。同店の公式