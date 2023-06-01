新潟アルビレックスBBは20日からアウェーで湘南との2連戦に挑む。18日は新潟県長岡市内のアオーレ長岡で実戦練習などを行った。1月に加入し、ここまで6試合連続で先発出場しているSFドミニク・モリソン（36）は、“クラッチシューター”として勝利に導くシュートを量産する。チームメートからの愛称が「ドムさん」のモリソンだが、最近は「ミスターパーフェクト」とも呼ばれている。「そんなに呼ばないで」とはにかむが、それ