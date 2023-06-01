俳優の木村拓哉（53）が18日に放送されたフジテレビ系「ホンマでっか!?TV」（水曜後9・00）に出演。自身の睡眠について語った。「普段ぐっすり眠れていますか?」と聞かれた木村は少し考えた後に「いいえ」と答えた。スタジオに「えぇー」と驚きの声が広がる中、木村は「『睡眠力』っていう力が、もしあるなら欲しいです」と伝えた。さらに「むしろ枕難民」と明かした。これに、隣に座っていたお笑いコンビ「ダイアン」の津田