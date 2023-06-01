King ＆ Prince（永瀬廉、高橋海人※高＝はしごだか）が18日、現体制初の4大ドームツアー『King & Prince STARRING DOME TOUR 2026』東京ドーム公演を開催した。東京ドームは2日間で11万人動員、4都市8公演で総動員数は36万人を記録する。【ライブ写真】華やかなステージ衣装を着こなすKing & Prince今回、昨年発売された7枚目となるアルバム『STARRING』を引っ提げ、今年1月のみずほPayPayドーム福岡公演を皮切りに、