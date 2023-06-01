King＆Princeが18日、2人体制初の4大ドームツアーの東京ドーム公演初日を迎えた。アルバム「STARRING」を引っ提げてのツアーで、36万人を動員する。SNS総再生回数約2億回の「Theater」など全32曲を歌唱。お笑い芸人の狩野英孝（43）扮する「50TA」提供の「希望の丘」ではキンプリが「差し上げます」と歌うと観客が両手を上げて「頂きます！」と反応するコールアンドレスポンスで一体に。永瀬廉(27)がダブル主演する映画「鬼の