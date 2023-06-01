シンガー・ソングライターのLeina（レイナ）が2023年10月にリリースした楽曲「うたたね」が、2月19日発表の最新「オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング」で上昇率170.9%を記録し、1位を獲得。【動画】かっこいい！Leinaの“びしょ濡れ”パフォーマンスの様子Leinaは、人の弱さや醜さ、美しさ儚さを描写し、聴く人全員を抱きしめるように歌う、20歳のシンガー・ソングライター。3日には、自身の公式YouTubeチャンネルに