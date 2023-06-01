3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の日本国内での独占放送権を獲得している米動画配信大手ネットフリックスは18日、日本戦のパブリックビューイング（PV）を全国約150カ所で実施すると明らかにした。全30選手にゆかりのある30カ所で開催すると1月に発表していたが、新たに全国各地の商業施設なども加えた。詳細は後日発表される。また「WBC応援キャンペーン」として、19日からの1カ月間に加入した場合は、初月