King＆Princeが18日、2人体制初の4大ドームツアーの東京ドーム公演初日を迎えた。アルバム「STARRING」を引っ提げてのツアーで、36万人を動員する。――ライブの意気込み、心境は？永瀬廉「昨年は3大ドームでやらせていただいて、今年は4大。海人と話して、前回とはまた違ったドームの使い方だったり、King＆Princeとしてのライブの演出も去年とは全く違ったものになればいいなと思いながら、一緒に頑張っていろいろ選ばせて