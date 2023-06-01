３月に行われるＷＢＣを国内独占ライブ配信する動画配信サービス「Ｎｅｔｆｌｉｘ」は１８日、都内で合同インタビューに応じた。今回、中継制作で日テレとタッグを組んだ理由に同社コンテンツ部門のバイスプレジデントを務める坂本和隆氏は「東京ドームでの制作体制に非常に慣れていらっしゃる。そういったところの歴史も含めながら、経験則プラスアルファの実行力というところで日本テレビさんと連携していきます」と説明した