３月に行われるＷＢＣを国内独占ライブ配信する動画配信サービス「Ｎｅｔｆｌｉｘ」は１８日、都内で合同インタビューに応じ、新技術を結集して全４７試合を放映する意向を明かした。同社コンテンツ部門のバイスプレジデントを務める坂本和隆氏は「スタジアム以上の臨場感をお届けする、ということに挑戦して参ります」と意気込んだ。ＷＢＣ中継では今回、初めて導入されるのが３Ｄ技術の一つである「ボリュメトリックビデオ