King＆Princeが18日、2人体制初の4大ドームツアー「King＆Prince DOME TOUR 2026 STARRING」東京ドーム公演初日を迎えた。SNS総再生回数が約2億回を記録した「Theater」や、ファンから愛され続けるデビュー曲「シンデレラガール」などアンコールを含め全32曲を歌唱した。ツアーは4都市8公演で36万人を動員予定。以下は、公演前の囲み取材での一問一答。◇◇◇−現体制で初の4大ドームツアーですが永瀬前回とは