King¡õPrince¤¬18Æü¡¢2¿ÍÂÎÀ©½é¤Î4Âç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡ÖKing¡õPrince DOME TOUR 2026 STARRING¡×Åìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é½éÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£SNSÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤¬Ìó2²¯²ó¤òµ­Ï¿¤·¤¿¡ÖTheater¡×¤ä¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¬¡¼¥ë¡×¤Ê¤É¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤ò´Þ¤áÁ´32¶Ê¤ò²Î¾§¤·¤¿¡£¥Ä¥¢¡¼¤Ï4ÅÔ»Ô8¸ø±é¤Ç36Ëü¿Í¤òÆ°°÷Í½Äê¡£°Ê²¼¤Ï¡¢¸ø±éÁ°¤Î°Ï¤ß¼èºà¤Ç¤Î°ìÌä°ìÅú¡£¸ß¤¤¤Î´Ø·¸À­¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥æ¡¼¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£¡þ¡þ¡þ¡Ý2