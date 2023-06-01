King＆Princeが18日、2人体制初の4大ドームツアー「King＆Prince DOME TOUR 2026 STARRING」東京ドーム公演初日を迎えた。SNS総再生回数が約2億回の「Theater」や、ファンから愛され続けるデビュー曲「シンデレラガール」などアンコールを含め全32曲を歌唱。永瀬廉（27）と〓橋海人（26）の2人となり、より奥行きを深めるキンプリのエンターテインメントに5万5000人が酔いしれた。◇◇◇高さ15メートルのタワー