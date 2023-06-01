ボーイズグループRIIZE（ライズ）が18日、都内で、The2ndJapanSingle「AllofYou」発売記念ショーケースを開催した。この日、2枚目の日本オリジナルシングル「AllofYou」が発売。CD予約者から抽選で700人を招待し、ミニライブとトークを行った。会場後方から登場したメンバーは、歌いながら客席通路を歩いてステージへ。同シングルに収録されている新曲「Flashlight」で、より広い世界へともに進んでいこうというメッ