スポニチスポニチアネックス

「刺しこまれていた」吉田正尚が若手投手相手にライブBP

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • レッドソックス吉田正尚が18日、実戦形式の打撃練習を行った
  • 若手投手たちを相手に5打席立ち、見逃し三振、投手強襲安打など
  • 「ちょっと今、疲れもある」と言いながらも随所に鋭い当たりを飛ばした
記事を読む

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. りくりゅうに採点水増しの声も
  2. 2. 「病気になる」食生活に心配の声
  3. 3. ライダー俳優 少年へ粋な贈り物?
  4. 4. 犬飼貴丈 所属事務所を退所へ
  5. 5. 首相選挙「造反」の5議員が判明
  6. 6. 山梨の女児失踪 不可解な移動か
  7. 7. 松岡昌宏「国分と会ってほしい」
  8. 8. 高橋成美氏の解説 賛否分かれる
  9. 9. ニトリ AI搭載のマットレス発売
  10. 10. 3人死亡「じゃあ否定しますか」
  1. 11. 高木菜那のメダル獲得数に驚き
  2. 12. 押尾学さん 印象激変の白髪姿
  3. 13. カフェ店員のメモ 有吉ドン引き
  4. 14. 40代主婦 初タイミーで「感動」
  5. 15. スポブラ見えて…1.5億円獲得か
  6. 16. 首班指名 参院・立憲の5人が造反
  7. 17. 大原優乃が舞台降板 気胸で入院
  8. 18. 小川代表に「警護SPつかず」報道
  9. 19. 銅メダル村瀬心椛は涙「絶対優勝しただろうと…」　会心ランも得点伸びず「今まででベストのラン」「悔しい」「もっと修行しないと」
  10. 20. 百獣の王「ヘソ天」に心ポカポカ
  1. 1. 首相選挙「造反」の5議員が判明
  2. 2. 山梨の女児失踪 不可解な移動か
  3. 3. 松岡昌宏「国分と会ってほしい」
  4. 4. 小川代表に「警護SPつかず」報道
  5. 5. 「赤ちゃん息してない」母を逮捕
  6. 6. 突然のお手紙...？ リニューアルで青色になった『サントリー生ビール』が、“青色の先輩”たちに“あいさつまわり”しているらしい
  7. 7. 雑木林に遺体 シリア国籍男逮捕
  8. 8. 航空機 モバイル充電器を禁止へ
  9. 9. 山形で強盗事件 男2人が逃走中
  10. 10. 女性宅侵入 脅迫し性的暴行か
  1. 11. 心を許された…動物園で驚き
  2. 12. 高校ではしか集団感染か 愛知
  3. 13. それはさておき動物。忙しいことは一旦忘れて、アライグマをただただ見る番組？ 東急不動産が都市に届ける「やさしい環境」
  4. 14. 北朝鮮 なぜ日本人だけを拉致?
  5. 15. 川に投げ捨てられたチワワ死ぬ
  6. 16. 中国人観光客が減少 経済に逆風?
  7. 17. 男子高校生がはしかに感染 愛知
  8. 18. 37歳で妊娠 発達障害女性に変化
  9. 19. 住宅全焼 灯油にガソリン混入か
  10. 20. 高市首相 たばこの本数が増加?
  1. 1. 首班指名 参院・立憲の5人が造反
  2. 2. 「ママ戦争止めてくる」痛烈批判
  3. 3. 高市首相のコラム 丸ごと削除
  4. 4. 20年前は「極右」橋下氏が苦笑
  5. 5. タイムズカーにペット SNS波紋
  6. 6. 新人議員が「エア電話」ツッコミ
  7. 7. 「女に学歴不要」父の一言で一変
  8. 8. スパイ防止法へ今夏に有識者会議　市民監視、表現の自由制約に懸念
  9. 9. 高市首相 謙虚に大胆に政権運営
  10. 10. 歴史的大敗の中道 泣きっ面に蜂
  1. 11. 日本人は恰好のカモ 底知れぬ闇
  2. 12. ローソン店長刺殺したかつらの男
  3. 13. 食品消費税下げ なるべく早期に
  4. 14. 「テレビ脳からの脱却が急務」
  5. 15. れいわ大石氏 注意喚起に猛反発
  6. 16. 私の祖父は「太宰治です」告白
  7. 17. 言い間違え指摘「議長キレたw」
  8. 18. 高市氏 白紙委任得たつもりない
  9. 19. 玉川氏が農水省追及「癖」に批判
  10. 20. 発達障害が現代で急増した理由
  1. 1. 五輪組織委会長は「辞任すべき」
  2. 2. 韓インフルエンサー 写真が物議
  3. 3. IMF 日本の生活支援に警鐘
  4. 4. 国家レベルで整形推進 韓の末路
  5. 5. カー女で「美女軍団」もピンチ
  6. 6. アメリカ イランに大規模攻撃へ?
  7. 7. 米での誘拐事件に「死刑」可能性
  8. 8. 中国 日本に「撤回」重ねて要求
  9. 9. 脳トレ 認知症リスクが25％低下?
  10. 10. 韓国人は在日をどう思う? 解説
  1. 11. ジェシー・ジャクソン師が死去
  2. 12. 「日章旗放送事故」の余波続く
  3. 13. 露選手がパラ出場へ ウ強く反発
  4. 14. 中国の花火店で爆発 12人が死亡
  5. 15. 中国核実験実施、揺れ観測根拠か
  6. 16. 「中日関係が良くなくても、人命救助に国境はない」―在日中国人団体が交流会開催、日本で人命救助の楊波氏も出席
  7. 17. スキーをしていた10人が不明 米
  8. 18. 台湾 高市氏の首相再選出に祝意
  9. 19. キム・ヨナ氏へ「演技の女王」
  10. 20. プーチン政権「脱露」に制裁検討
  1. 1. 客離れ ドコモは「オワコン」か
  2. 2. ポケパーク「ひどい」酷評が一変
  3. 3. 「LUUP」をなぜ公用車に導入した
  4. 4. 新NISAに預金の大半全振り→後悔
  5. 5. 挿すだけ ダイソーの神アイテム
  6. 6. 資産増やす人と減らす人の違い
  7. 7. 今さら聞けないドコモ経済圏全貌
  8. 8. ハンバーガー拡大競争 再び過熱
  9. 9. 「私がテレ東辞めた理由」語った
  10. 10. デパ地下「1000円均一」なぜ得?
  1. 11. JT 加熱式事業に8000億円投資へ
  2. 12. 伊藤忠&ブックオフ 資本業務提携
  3. 13. 24h自動で稼働 FX自動売買の魅力
  4. 14. 1パック308円 過去最高値に並ぶ
  5. 15. 移動式オービスの恐るべき性能
  6. 16. Gmailで「敬称」表示ない 対策は
  7. 17. 「三洋堂横浜店」が27日に閉店へ
  8. 18. 損? おすすめしないクレカ5選
  9. 19. データセンター爆需で化ける銘柄
  10. 20. 人民元離れ止まらぬ 2つの要因
  1. 1. ニトリ AI搭載のマットレス発売
  2. 2. 楽天モバイル「最強預金」開始
  3. 3. 働かぬおじさんvs月3000円のAI
  4. 4. わずか3秒、プッシュするだけで超高濃度のコーヒーが立ち上る。持ち運べるナイトロコーヒー「Rujie Falls」　
  5. 5. 未発表なSamsungの次期フォルダブルスマホ「Galaxy Z Fold8」と「Galaxy Z Flip8」、「Galaxy Z Fold8 FE」の開発機がIMEI情報に登録
  6. 6. KDDI、au向け販売施策「スマホトクするプログラム＋」を2月26日に提供開始！次もauで買うと特典利用料が割引になる「au買替特典」も提供
  7. 7. GaN採用・最大200W出力。最大4台までのデバイスを同時に充電できる急速充電器「ThunderGo」
  8. 8. Googleがスマートフォン「Pixel 10a」を発表 グローバルでは3月5日発売で価格は499ドルから
  9. 9. AI PCの普及とIntel 18Aの供給に自信、来日した米インテル幹部が好調を強調
  10. 10. 吸引3万Pa＆AI強化！エコバックスの新型ロボット掃除機「DEEBOT T90」登場
  1. 11. KDDI総研、未知の攻撃を防ぐAIセキュリティ「KWAF」　誤検知0.1％以下
  2. 12. ディズニー は2027年までに「広告売上の75％」を自動化へ
  3. 13. 東京アプリ ポイント交換の方法
  4. 14. 火事のとき、トイレの便器から酸素を得るチューブが命を救う
  5. 15. Apple Music、「年内に全カタログのロスレス対応」の約束をほぼ達成か
  6. 16. ゴミの吹き飛ばし＋真空ポンプ＋空気入れがひとつに。電動エアダスター「Y01」
  7. 17. コメント欄を非表示に 拡張機能
  8. 18. Amazonプライム・ビデオのオリジナル作品をDVD化して販売した業者を訴えた裁判でAmazonが9億円の損害賠償を勝ち取る
  9. 19. SHEINが子どもに似たラブドールを販売したとしてデジタルサービス法に基づきEUが調査を開始
  10. 20. CTC、日本郵船のSAP S/4HANA移行で拡張開発を担当したことを公表
  1. 1. りくりゅうに採点水増しの声も
  2. 2. 高橋成美氏の解説 賛否分かれる
  3. 3. 高木菜那のメダル獲得数に驚き
  4. 4. スポブラ見えて…1.5億円獲得か
  5. 5. 銅メダル村瀬心椛は涙「絶対優勝しただろうと…」　会心ランも得点伸びず「今まででベストのラン」「悔しい」「もっと修行しないと」
  6. 6. 広島カープ羽月隆太郎被告を保釈
  7. 7. りくりゅう ゲームの裏話大反響
  8. 8. 深田茉莉・金メダル＆村瀬心椛・銅メダル　日本勢今大会スノボで9つのメダル【スノボースロープスタイル女子】
  9. 9. 五輪クロスカントリー 犬が乱入
  10. 10. りくりゅう快挙は大谷翔平に匹敵
  1. 11. 平野歩夢 左薬指に「キラリ」
  2. 12. 長谷川帝勝 半月板損傷だった
  3. 13. りくりゅう付き合っている? 議論
  4. 14. バウアーの「意味深投稿」が波紋
  5. 15. 「木原運送」なんて美しい表彰台
  6. 16. 【ミラノ五輪】犬乱入のハプニング！　フィニッシュ写真に大反響「写真判定w」「平和」「ほほ笑ましい」
  7. 17. 【スノボ】19歳が大殊勲！金メダルの深田茉莉「スノーボードやってきてよかったと心から思えた」
  8. 18. りくりゅうのズレ回答に大反響
  9. 19. 大技成功直後に 五輪の魔物襲う
  10. 20. 戸塚優斗の「女性」関係に注目
  1. 1. 「病気になる」食生活に心配の声
  2. 2. ライダー俳優 少年へ粋な贈り物?
  3. 3. 犬飼貴丈 所属事務所を退所へ
  4. 4. 3人死亡「じゃあ否定しますか」
  5. 5. 押尾学さん 印象激変の白髪姿
  6. 6. カフェ店員のメモ 有吉ドン引き
  7. 7. 大原優乃が舞台降板 気胸で入院
  8. 8. MEGUMI&くるま熱愛報道「予兆」
  9. 9. 元NHKアナ「末期状態」に沈痛
  10. 10. 5年で4人出産 娘「性欲強すぎ」
  1. 11. 国分との「密室謝罪」社長に非難
  2. 12. 大島優子 突然の本名発表に驚き
  3. 13. 激ヤセしてない? 松島聡に心配
  4. 14. 初代体操のお姉さん 卒業を発表
  5. 15. スザンヌ 旅館経営の資金暴露
  6. 16. ケンコバ 妻との出会いは逆ナン
  7. 17. 市村正親息子めぐり重大疑惑浮上
  8. 18. 田崎史郎氏 消費減税の時期予測
  9. 19. 首相選挙「水岡5票、誰だよ…」
  10. 20. 若林が休養「声帯がボロボロ」に
  1. 1. 「素手おにぎり」が汚くて無理!
  2. 2. サイゼリヤ 新メニューの中身
  3. 3. 働くシングルマザーの同級生と再会。専業主婦の妻が頭をよぎって…
  4. 4. 「挨拶しても無視（涙）」習い事の“冷ややかな女子集団”に震える母。娘の『突き抜けた一言』に「潔いね」
  5. 5. 手術失敗? 病院探しで四苦八苦
  6. 6. 初心者向け 全身を鍛える筋トレ
  7. 7. 行為中に眠る妻が妊娠 夫は混乱
  8. 8. セザンヌ26年春コスメをレビュー
  9. 9. ベテランパートが突然退職の原因
  10. 10. ZARAのデニムジャケットが優秀
  1. 11. 出産より19歳と...不倫夫の末路
  2. 12. 太ももカバー しまむらパンツ
  3. 13. 4万円渡し→お釣りは3000円 姑息
  4. 14. 40・50代にお薦めしたいボトムス
  5. 15. これ、知ってた? 「リカちゃん人形」と「バービー人形」の意外な共通点
  6. 16. 日韓の子育て文化の決定的違い
  7. 17. 風呂場で「突然死」防ぐ判断材料
  8. 18. 「お金」なぜ? 創作4コマ漫画
  9. 19. 「リブレ」に甘美なベリーの新章
  10. 20. 今年絶対見るべき韓国ドラマ10選

ざっくり3行要約をライブドアブログに埋め込む

キャンセル
ライブドアブログ埋め込みコードを取得