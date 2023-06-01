ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子ショートプログラム（ＳＰ、１７日）で、１７歳の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が７８・７１点で首位に立ったことで、韓国でも注目度が急上昇している。韓国メディア「ＯＳＥＮ」は「『日本版キム・ヨナ』トリプルアクセルで先行した中井が首位疾走…坂本２位」と報道。同国メディア「エックススポーツ」も「日本の女性フィギュアスケート１７歳の新星・中井亜美が『第２の