◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第13日スノーボード女子スロープスタイル決勝（2026年2月18日リビーニョ・スノーパーク）スノーボード女子スロープスタイル（SS）決勝は、初出場で19歳の深田茉莉（ヤマゼン）が金メダルを獲得した。村瀬心椛（21）は銅メダルを獲得し、男子でも長谷川帝勝（20＝ともにTOKIOインカラミ）が銀メダルを獲得。スロープスタイル・ビッグエア日本代表は金3個を含む計6個のメダルを獲得する大躍進を