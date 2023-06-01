ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が18日（日本時間19日）、キャンプ地のアリゾナ州グレンデールで練習前にメディア取材に対応し、ムーキー・ベッツ内野手（33）の打順について今季の構想を明かした。昨季のベッツは東京での開幕シリーズで体調不良に陥り、体重が激減。その影響もあり春先から不振を極め、150試合で打率・258、20本塁打、82打点とキャリア12年で最も苦しんだと言えるシーズンとなった。カイル・タッカ