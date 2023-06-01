気象台は、午前3時14分に、なだれ注意報を寒河江市、長井市、河北町、西川町、朝日町、大江町、小国町、白鷹町、飯豊町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】山形県・寒河江市、長井市、河北町、西川町、朝日町、大江町などに発表（雪崩注意報） 19日03:14時点庄内では風雪や高波に、村山、置賜、最上では大雪や電線等への着雪に、山形県では竜巻などの激しい突風や落雷に、村山、置賜ではなだれに注意してくださ