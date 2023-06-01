きょうのポンドドルはＮＹ時間に入ってドル高が強まっていることから、下値模索を強めており、１．３５ドル台前半まで下落している。２１日線を下放れる展開が続いており、目先は１．３４４５ドル付近に２００日線が来ており、その水準を試しに行きそうな気配も出ている。一方、ポンド円は逆にドル円の上げに沿って上昇しており、一時２０９円台まで上昇。１００日線がしっかりとサポートされている状況。 ただ、本日