ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が18日（日本時間19日）、キャンプ地のアリゾナ州グレンデールで練習前にメディア取材に対応した。12日（同13日）のメディアデーの取材で山本由伸投手をカクタスリーグで登板させる可能性を示唆していた指揮官は「それが現時点のプランだ」と改めて登板させる方針だと伝えた。報道陣から「土日どちらに先発？」と問われると「どちらの日になるかはマーク・プライアー（投手コーチ）の