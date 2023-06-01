日本ラグビー協会の岩渕健輔専務理事は18日、都内で開かれた理事会後に取材に応じ、日本代表が今年中にオーストラリアでテストマッチを行う予定であることを明かした。来年開催されるW杯オーストラリア大会の試合日程と会場が今月3日に決定。「W杯の試合会場で事前に試合をしておくことは、プラスになる。決まってはいないけど、やりたいという案もある」と本番へ向けた“予行演習ツアー”の実現を望んだ。