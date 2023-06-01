◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第12日フィギュアスケート女子SP（2026年2月17日ミラノ・アイススケートアリーナ）【斬る岡崎真】中井のトリプルアクセル（3回転半＝3A）は、流れや距離よりも高さを出して滞空時間を稼ぐのが特徴だ。踏み切り時のエッジの当て方がうまい。そこで止まりすぎるとその場跳びみたいになってしまうが、今回のように当て方が上手にはまるときれいなジャンプになる。最初に一番難しい3Aを成功させ