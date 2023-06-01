◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第12日フィギュアスケート女子SP（2026年2月17日ミラノ・アイススケートアリーナ）緊張感あふれる舞台を千葉は楽しんだ。初の五輪で最終滑走。浜田コーチと頭をぶつけ合ってスイッチを入れると、その重圧を振り払った。冒頭の連続ジャンプで回転不足がありながら、ノリノリの「ラストダンス」で会場を魅了。納得の4位発進に「観客の皆さんと楽しめたのが凄く幸せだった」と手応えを口にした。