◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第12日フィギュアスケート女子SP（2026年2月17日ミラノ・アイススケートアリーナ）坂本は、「黄金のバトン」を受け取った。冒頭の3回転ルッツから全ジャンプを着氷。今季自己ベストに迫る77.23点で2位発進し「今日は、すっごい楽しくて。満足度がめっちゃ高い」。充実の表情を浮かべた。ペアの三浦、木原組（木下グループ）が失意のSPを終えた後、木原から「かおちゃんにいいバトン渡す」と