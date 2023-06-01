◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第12日フィギュアスケート女子SP（2026年2月17日ミラノ・アイススケートアリーナ）フィギュアスケートの女子ショートプログラム（SP）が17日に行われ、初出場で17歳の中井亜美（TOKIOインカラミ）が自己ベストの78・71点で首位発進した。五輪では最年少成功者となる大技トリプルアクセル（3回転半）を成功。冬季の日本女子最年少金メダルに王手をかけた。坂本花織（25＝シスメックス）は2位、