◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第13日スノーボード男子スロープスタイル決勝（2026年2月18日リビーニョ・スノーパーク）男子スロープスタイル（SS）決勝が行われ、五輪初出場の長谷川帝勝（たいが、20＝TOKIOインカラミ）が銀メダルを獲得した。14年ソチ大会から五輪種目となったスロープスタイルでのメダルは日本初。22年北京五輪ビッグエア王者の蘇翊鳴（22＝中国）が今大会の中国選手団金メダル第1号に輝き、ジェーク