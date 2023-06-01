ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が18日（日本時間19日）、キャンプ地のアリゾナ州グレンデールで練習前にメディア取材に対応した。前日の17日（同18日）に今キャンプで初めてライブBPに登板した大谷翔平投手について、指揮官は直接見ていなかったが「昨日の様子は人から聞いた」とし「自分はフィールドにいたので直接は見ていないが、良かったと聞いている」と情報はしっかり耳にしているとした。また、大谷について