中国の国営新華社通信によりますと、中央部の湖北省で18日、花火や爆竹を販売する専門店で爆発があり、12人が死亡しました。爆発によって約50平方メートルが焼け、当局が爆発の原因を調べています。東部の江蘇省でも15日に花火や爆竹の販売店で爆発があり、8人が死亡しています。中国では17日が旧暦の正月・春節で、各地で花火や爆竹で祝う風習があります。大気汚染や安全上の理由から近年北京などでは禁止が続いていますが、一部